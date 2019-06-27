الاستعلامات: السيسي سيعرض إنجازات مصر أمام قمة العشرين

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيمثل دول أفريقيا خلال مشاركته في قمة العشرين في اليابان، فضلا عن استعراض ما حققته مصر من إنجازات أمام القمة التي يمكن وصفها بمجلس إدارة الاقتصاد العالمي.



وذكرت الهيئة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس السيسي لليابان هي الثانية منذ عام 2014، وتأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيعقد الرئيس السيسي معه القمة الرابعة، بعد أن عقدت القمة الأولى بينهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية في مصر في عام 2015، والثالثة في اليابان في 2016.



ويقول تقرير هيئة الاستعلامات، إن الرئيس السيسي سيشارك في قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر 19 دولة، من حيث المعايير الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن مصر ليست عضوا في هذه المجموعة حتى الآن، إلا أن دعوتها لحضور هذه القمة ذات الأهمية الكبيرة تأتي انطلاقًا من عدة اعتبارات في مقدمتها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث سيتحدث الرئيس باسم كل دول القارة الأفريقية وطموحاتها في التقدم والتعاون الدولي من أجل التنمية، وتيسير اندماج الدول النامية وخاصة الأفريقية في الاقتصاد العالمي، وتيسير التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا؛ في مجالات البنية الأساسية والطاقة وغيرها، فضلًا عن التنسيق بشأن القضايا السياسية وقضايا السلم والأمن في أفريقيا والعالم.



كما أن دعوة مصر إلى هذه القمة تأتي أيضًا تعبيرًا عن العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان في كافة المجالات، وتقديرًا من القيادة اليابانية لمصر وقيادتها ودورها الإيجابي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، فضلا عن أن دعوة مصر إلى هذا المحفل الاقتصادي العالمي الكبير هي بمثابة تقدير واعتراف بما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لكافة مؤشرات المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.



وأوضحت الهيئة أن هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة الدول الاقتصادية الكبري في العالم في قمة هذه المجموعة، حيث سبق أن شارك الرئيس في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر 2016 بمدينة هانجتشو بالصين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج الذي استضافت بلاده القمة، وفي هذا المرة فإن زيارة الرئيس تحمل العديد من الدلالات وتتضمن العديد من الأنشطة واللقاءات ذات الأهمية لمصر في مجالات عديدة.



ووفقًا لتقرير هيئة الاستعلامات، فإن الزيارة ستشمل مباحثات مصرية - يابانية على مستوى القمة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة والمتنامية بين مصر واليابان، ومتابعة ما تم إنجازه منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليابانية طوكيو عام 2016، التي تضمن بيانها الختامي آنذاك إقرار خطة عمل مشتركة بعنوان (التعاون من أجل تحقيق طفرة ومرحلة جديدة في العلاقات الثنائية)، إضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات مشتركة في مجالات التعليم والطاقة والرعاية الصحية وغيرها، وهو الأمر الذي انعكس في الواقع الفعلي بزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر خلال العام المالي (2017 – 2018) بنسبة 75% عن العام السابق عليه، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز ما قيمته 1.5 مليار دولار عام 2018 مقابل أقل من مليار دولار عام 2017، فضلًا عن مضاعفة أنشطة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر.



أما على صعيد قمة العشرين، فإن مشاركة مصر في هذه القمة تفتح مجالًا واسعًا لتعزيز العلاقات الدولية للاقتصاد المصري، فقمة هذه المجموعة تعد بمثابة "مجلس إدارة الاقتصاد العالمي" بالنظر إلى حجم ما يمثله الأعضاء العشرون في المجموعة من أهمية وتأثير كبيرين على التطورات الاقتصادية للعالم أجمع.