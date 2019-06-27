إعادة تفعيل رقم 108 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ بجرائم الإنترنت

قررت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، استمرار العمل بخط التليفون 108 المخصص للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن تلك الجرائم والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المحاضر.



يذكر أنه سبق التنويه عن إخلاء الرقم "108" وبدء تفعيل رقم آخر بدلًا منه بدايةً من أول يوليو القادم، إلا أنه عقب التنسيق مع الجهات المختصة تم التوصل إلى استمرار العمل بالخط الساخن رقم "108" وعدم تغييره.

