تجديد حبس مقاول هارب من دفع 18 مليون جنيه غرامات بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مقاول هارب من دفع 18 مليون جنيه غرامات بدائرة القسم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم.



‌وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس جزئي ومستأنف "مبانى ــ تبديد" بإجمالي حبس 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 18 مليونًا و150 ألف جنيه.



وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.