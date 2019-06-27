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تقارير ومتابعات

5 لاعبين تضامنوا مع عمرو وردة.. فهل يعفو عنه "أبوريدة"؟

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:17 م
عمرو وردة
عمرو وردة
سمر عبدالله
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أزمة كبيرة حدثت أمس الأربعاء، عقب قرار هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، باستبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب بعد أزمات تحرش كثيرة، خاصة الأزمة التي اشتهرت بـ"فتاة الإنستجرام" ثم أزمة "فتاة المكسيك"، لتأتي مباراة مصر والكونغو أمس، ويعلن أصدقاؤه من اللاعبين التضامن معه.

محمد صلاح
قال محمد صلاح، نجم ليفربول: "أؤمن بأن الكثيرين من الذين يرتكبون الأخطاء يمكنهم أن يصبحوا أفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم فوراً إلى المقصلة باعتبارها أقصر طريق".

أحمد حجازي
كتب أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش: "التعلم من الخطأ وعدم تكراره شيء جيد والمسامحة فيه وإعطاء فرصه ثانية شيء عظيم".

وليد سليمان
بينما علّق وليد سليمان قائلا: "مين فينا مبيغلطش ومين فينا معصوم من الغلط، ربنا كبير وبيغفر مهما كانت الذنوب والزلات وقال في كتابه " ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)، مضيفًا: "ربنا رحيم بينا وإحنا كعباد لازم نكون رحماء ببعض".

شريف إكرامي
بينما كتب شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر: "لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقاب قاسي لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلُنا بشر"، مضيفًا: "كُلُنا خطَّاءون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلي بعدم الستر، فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله".

عمرو طارق
وقال عمرو طارق: "بما إنى بره المعسكر والمنتخب ممكن أتكلم فى الموضوع، طبعا اللى حصل مرفوض شكلا وموضوعا، بس بجد كفاية! عيب إحنا جدعان ومصريين وبنستر بعض، إيه القسوة والشماتة دى!!!"، مضيفًا: "الناس نسيت نفسها فعلا! أنا شوفت ناس بعينى قاسين جدًا وأنا أعرف عنهم بلاوى! عيييب بجد".

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