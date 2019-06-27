الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

القوى العاملة تتابع حالة مصري سقط من الدور التاسع أثناء عمله بالإمارات

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:15 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
أصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات فورية، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بسرعة متابعة حالة الشاب المصري "حافظ.م.م.أ.س" من الدقهلية قرية مشلا ميت غمر، والذي سقط من فوق بناية بالدور التاسع بإمارة الشارقة في أثناء عمله كنجار مسلح لدى إحدى شركات المقاولات، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل.

وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تتابع حالة المصري المصاب أولا بأول، حيث وصف المستشار العمالي ياسر أحمد عيد حالة المواطن الصحية بأنها سيئة للغاية، وأن الجمجمة مهشمة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، ويتم علاجه على الضمان الصحي، لأنه حالة طارئة، ومن المقرر أن يستكمل علاجه على نفقة الدولة.

كما اتضح أن الشاب المصاب مقيم على كفالة إحدى شركات تنظيم المعارض والمسئول عنها "قدري.م.م." مصري الجنسية ويمارس عمله كنجار مسلح لدى شركة "أ. للمقاولات" لصاحبها "إبراهيم.ع.أ." مصري الجنسية لدى مشرع ملك شركة "أ. للمقاولات والبناء" بدون عقد إعارة أو أوراق نظامية، وبعد سقوط المواطن المصري من الدور التاسع في أثناء العمل، تم على الفور احتجاز المقاول والتحقيق معه وحجز جواز سفره ومازالت التحقيقات بالنيابة العامة جارية.

وقام مكتب التمثيل العمالي بالاتصال بالمقاول المسئول والذي تهرب في البداية من المسئولية، مؤكدا أن العامل ليس له مستحقات لديه وتم الاتفاق بضرورة مقابلة المستشار العمالي ياسر عيد بالقنصلية العامة في دبي اليوم، وحضر المقاول، وتم عقد اجتماع معه ومع القنصل وتم الضغط عليه حتى أقر أن مستحقات المصاب حوالي ٣٠٠٠ درهم، فتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم لأسرة المصاب، وتعهد بتحويل مبلغ شهري قدره ١٥٠٠ درهم لأهل المصاب حتى تتضح الرؤية وهو مسئول عن ما يلزم المصاب ضميريا رغم مساءلته قانونيا.

وتم الاتصال بالكفيل الأصلي المدعو "قدري.م.م." والتأكيد أنه مسئول عن حالة المصاب في جميع الأحوال، وحاول أيضا التنصل من المسئولية، حيث ذكر أنه أعطى المصاب خطاب إعارة ولكنه لم يوثقها قانونيا، وتم مواجهته بمسئوليته، وتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم أخرى لأسرة المصاب في مصر ووعد بتحويلها أول الأسبوع القادم.

وتم التوصل هاتفيا مع والد المصاب بقرية مشلا ميت غمر، وتوضيح له الأمر، وعليه أن يتابع مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، والقنصلية العامة في دبي للوقوف على حالة نجله أولا بأول، وتم الاتفاق على تحويل المبالغ على حساب أبنه محمود ببنك مصر فرع ميت غمر بناء على طلب الوالد، وبالفعل قام المقاول بتحويل مبلغ ما يعادل ٥٠٠٠ درهم حسب الاتفاق لهذا الحساب.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 7 دقيقة

5 لاعبين تضامنوا مع عمرو وردة.. فهل يعفو عنه "أبوريدة"؟

منذ حوالي 18 ساعة

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

منذ أقل من ساعتين

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى "يتراجع" عن استبعاد وردة

منذ يوم

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

ads

الصور

image description

لقطات خاصة من مباراة مصر والكونغو

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

ترحيل 11 متهمًا بقضية "خلية الأمل" إلى ليمان طرة

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

قرار جمهورى بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ستوديو

شاعر الزمن الجميل.. مأمون الشناوي الوحيد الذي رفض شروط أم كلثوم

أحمد ناجى يكشف حقيقة إصابة الشناوى وابتعاده عن البطولة

احتراق طائرة روسية ومقتل الطيار بعد هبوط اضطراري (فيديو)

تحذير إيراني جديد لأمريكا.. ماذا عن إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي؟

رياضة

مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا في الـ"كان" لن تكون سهلة

مدرب تونس: لن ألتفت إلى الانتقادات.. وأعرف منتخب مالى عن ظهر قلب

تعاقد مع سيب فان دين بيرج.. ليفربول يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

لاعب فنزويلا يكشف رأيه في حكم مواجهة الأرجنتين

منوعات

عصابة مسلحة تسرق 500 رغيف خبز في زيمبابوي

رغم سنها.. جدة سبعينية تقتل أفعى الكوبرا بـ"مجرفة"

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

إسلام سياسي

"إخوان السودان".. بين مطرقة السجون أو الهروب

ضاحي خلفان: قطر تحرك الدواعش في العالم

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": إنت سافل وممثل قذر.. فيديو

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

الجمعية المصرية للأدب المقارن تجدد الثقة في علاء عبد الهادي رئيسًا

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

صفحتنا ع الفيس بوك