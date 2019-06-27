القوى العاملة تتابع حالة مصري سقط من الدور التاسع أثناء عمله بالإمارات

أصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات فورية، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بسرعة متابعة حالة الشاب المصري "حافظ.م.م.أ.س" من الدقهلية قرية مشلا ميت غمر، والذي سقط من فوق بناية بالدور التاسع بإمارة الشارقة في أثناء عمله كنجار مسلح لدى إحدى شركات المقاولات، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل.



وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تتابع حالة المصري المصاب أولا بأول، حيث وصف المستشار العمالي ياسر أحمد عيد حالة المواطن الصحية بأنها سيئة للغاية، وأن الجمجمة مهشمة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، ويتم علاجه على الضمان الصحي، لأنه حالة طارئة، ومن المقرر أن يستكمل علاجه على نفقة الدولة.



كما اتضح أن الشاب المصاب مقيم على كفالة إحدى شركات تنظيم المعارض والمسئول عنها "قدري.م.م." مصري الجنسية ويمارس عمله كنجار مسلح لدى شركة "أ. للمقاولات" لصاحبها "إبراهيم.ع.أ." مصري الجنسية لدى مشرع ملك شركة "أ. للمقاولات والبناء" بدون عقد إعارة أو أوراق نظامية، وبعد سقوط المواطن المصري من الدور التاسع في أثناء العمل، تم على الفور احتجاز المقاول والتحقيق معه وحجز جواز سفره ومازالت التحقيقات بالنيابة العامة جارية.



وقام مكتب التمثيل العمالي بالاتصال بالمقاول المسئول والذي تهرب في البداية من المسئولية، مؤكدا أن العامل ليس له مستحقات لديه وتم الاتفاق بضرورة مقابلة المستشار العمالي ياسر عيد بالقنصلية العامة في دبي اليوم، وحضر المقاول، وتم عقد اجتماع معه ومع القنصل وتم الضغط عليه حتى أقر أن مستحقات المصاب حوالي ٣٠٠٠ درهم، فتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم لأسرة المصاب، وتعهد بتحويل مبلغ شهري قدره ١٥٠٠ درهم لأهل المصاب حتى تتضح الرؤية وهو مسئول عن ما يلزم المصاب ضميريا رغم مساءلته قانونيا.



وتم الاتصال بالكفيل الأصلي المدعو "قدري.م.م." والتأكيد أنه مسئول عن حالة المصاب في جميع الأحوال، وحاول أيضا التنصل من المسئولية، حيث ذكر أنه أعطى المصاب خطاب إعارة ولكنه لم يوثقها قانونيا، وتم مواجهته بمسئوليته، وتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم أخرى لأسرة المصاب في مصر ووعد بتحويلها أول الأسبوع القادم.



وتم التوصل هاتفيا مع والد المصاب بقرية مشلا ميت غمر، وتوضيح له الأمر، وعليه أن يتابع مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، والقنصلية العامة في دبي للوقوف على حالة نجله أولا بأول، وتم الاتفاق على تحويل المبالغ على حساب أبنه محمود ببنك مصر فرع ميت غمر بناء على طلب الوالد، وبالفعل قام المقاول بتحويل مبلغ ما يعادل ٥٠٠٠ درهم حسب الاتفاق لهذا الحساب.