قطاع الأعمال: السبائك الحديدية تشارك في إنتاج الألواح الشمسية

ناقش كلا من وزير قطاع الأعمال العام ووزير الإنتاج الحربي إمكانية التعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية الرائدة في مجال إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا في مصر والشرق الأوسط وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



وقالت وزارة قطاع الأعمال أنه سيتم العمل على استغلال إمكانيات الشركة الصناعية للمشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال والمزمع تنفيذه بواسطة وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتوطين هذه الصناعة بمصر حيث أنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بداية من استخلاص الكوارتز المصرى النقى مرورًا بتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وصولًا إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.