اليوم.. مصر تشارك بمؤتمر ترويج فرص الاستثمار بالصين

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الجمعة، في مؤتمر ترويج فرص الاستثمار الصينية الإفريقية والذي يتم تنظيمه خلال المعرض كمنصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية بها.



ويشارك الوفد المصري في الجلسات الهامة للمعرض التي تتناول سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية في مجال التنمية الزراعية تشارك فيها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورة منى محرز ووفد من الوزارة، وفي مجال الاستثمار وتشجيع فرص الاستثمار الصينية الافريقية والتي يشارك فيها نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد محمد يوسف ومسئولي الهيئة، كما يتضمن المعرض جلسة عن تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين الصين والدول الإفريقية، وجلسة عن وضع نموذج لتطوير مناطق اقتصادية تجارية بين الصين والدول الإفريقية ويشارك فيها نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء محمد شعبان مرعى وعدد من مسئولي الهيئة.



كما سيتم إقامة جلسة لمناقشة سبل تعاون بين شركات القطاع الخاص الصينية والأفريقية يشارك فيها رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية السفير خالد يوسف ووفد من الهيئة، بالاضافة الى جلسة نقاشية لتعزيز التعاون في القطاع المالي يحضرها ممثلي البنوك الصينية والمصرية والإفريقية، كما تتضمن الجلسات سبل تعزيز التعاون بين الصين والقارة الإفريقية في مجالات البنية التحتية ووضع نماذج للتعاون وتمويل المشروعات في هذا المجال.



ويضم المعرض اجنحة لكافة الدول الأفريقية المشاركة، وتشارك مصر بجناح تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في المعرض، لعرض منتجاتهم المختلفة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، وسيتم عقد عددا من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والشركات الصينية والإفريقية لفتح مجالات جديدة للتعاون.