الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

اليوم.. مصر تشارك بمؤتمر ترويج فرص الاستثمار بالصين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:40 ص
مصر تشارك بمؤتمر
مصر تشارك بمؤتمر ترويج فرص الاستثمار بالصين
فاتن غلاب
طباعة
تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الجمعة، في مؤتمر ترويج فرص الاستثمار الصينية الإفريقية والذي يتم تنظيمه خلال المعرض كمنصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية بها.

ويشارك الوفد المصري في الجلسات الهامة للمعرض التي تتناول سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية في مجال التنمية الزراعية تشارك فيها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورة منى محرز ووفد من الوزارة، وفي مجال الاستثمار وتشجيع فرص الاستثمار الصينية الافريقية والتي يشارك فيها نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد محمد يوسف ومسئولي الهيئة، كما يتضمن المعرض جلسة عن تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين الصين والدول الإفريقية، وجلسة عن وضع نموذج لتطوير مناطق اقتصادية تجارية بين الصين والدول الإفريقية ويشارك فيها نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء محمد شعبان مرعى وعدد من مسئولي الهيئة.

كما سيتم إقامة جلسة لمناقشة سبل تعاون بين شركات القطاع الخاص الصينية والأفريقية يشارك فيها رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية السفير خالد يوسف ووفد من الهيئة، بالاضافة الى جلسة نقاشية لتعزيز التعاون في القطاع المالي يحضرها ممثلي البنوك الصينية والمصرية والإفريقية، كما تتضمن الجلسات سبل تعزيز التعاون بين الصين والقارة الإفريقية في مجالات البنية التحتية ووضع نماذج للتعاون وتمويل المشروعات في هذا المجال.

ويضم المعرض اجنحة لكافة الدول الأفريقية المشاركة، وتشارك مصر بجناح تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في المعرض، لعرض منتجاتهم المختلفة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، وسيتم عقد عددا من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والشركات الصينية والإفريقية لفتح مجالات جديدة للتعاون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

منذ حوالي 12 ساعة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شقيقة روبي: ادعولي عندي نزيف وإجهاض

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

أمونيكى: تنزانيا ليست فى وضع يُمكنها المنافسة فى كأس إفريقيا

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

منوعات

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك