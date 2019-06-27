الصحف الأجنبية تحتفي بـ "صلاح" و"المحمدي" على طريقتها الخاصة

نجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، حيث تصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المنتخب الأوغندي صاحب الـ4 نقاط.



"الديلي ميل"

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن صلاح والمحمدي يسجلان في الشوط الأول ليقودا المستضيف لدور الـ16، قائلة إن المحمدي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 25 وصلاح ضاعف النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 43، مشيرة إلى أن مصر ضمنت مكانها في دور ال16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



"الميرور"

قالت صحيفة الميرور البريطانية، إن نجم ليفربول محمد صلاح استطاع أن يرد على الانتقادات التي وجهت له بسبب أدائه في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة أن صلاح رد على منتقديه بهدف في شباك الكونغو، ليقود مصر لدور الـ16 أمام جماهير بلاده التي تعشقه.



"سكاي سبورتس"

قالت "سكاي سبورتس"، الشبكة البريطانية، إن محمد صلاح سجل لمصر ليؤهل منتخبه إلى دور ربع النهائي برفقة نيجيريا من البطولة الإفريقية، مشيرة إلى أن صلاح وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا استطاعا أن يسجلا في الشوط الأول من المباراة، ليتأهل المنتخب المصري لدور الـ16.





















