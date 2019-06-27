صور.. شاب يقتل والده ويصيب شقيقه بأعيرة نارية في دمياط

حصلت "الدستور" على الصور الأولى للمتهم والمجني عليه في واقعة القتل البشعة التي شهدتها قرية شرمساح، التابعة لمركز الزرقا بدمياط، حيث أطلق شاب يدعى "أحمد يوسف عوض" أعيرة نارية على أسرته بأكملها بسبب مشاجرة فيما بينهم، ما أسفر عن مصرع والده وإصابة والدته وشقيقه.



تجمهر الأهالي فور سماع دوي الطلقات النارية، وتم نقل الوالدين والشاب المصاب إلى المستشفى لكن لفظ الوالد، 55 عامًا، أنفاسه الأخيرة بعد أن أصيب بعيار ناري في مؤخرة رأسه، بينما أصيبت والدته "أم هاشم"، 54 عامًا، بطلق في قدمها، كما أصيب شقيقه "إسلام" بطلق ناري في قدمه.



وتم وضع الأم وابنها تحت العناية المركزة لتلقي العلاج، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وتشكيل فريق أمني لضبط الجاني وكشف ملابسات المشاجرة التي دفعته لقتل والديه.