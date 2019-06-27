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رياضة

لاعب فنزويلا يكشف رأيه في حكم مواجهة الأرجنتين

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:43 ص
جريدة الدستور
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أعرب لويس سيتجاس لاعب وسط منتخب فنزويلا عن سعادته بتعيين الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لإدارة لقاء منتخب بلاده مع الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليًا في البرازيل.

وقال سيتجاس في تصريحات نشرها موقع "جلوبو سبورت" البرازيلي: "إنها مباراة كبيرة وتحتاج للخبرات، ونحن سعداء بحضور الحكم ويلمار رولدان".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "وجود رولدان يجعلنا أكثر راحة لأننا نعلم أن مواجهة الأرجنتين تعني الكثير".

واستفادت فنزويلا من وجود تقنية الفيديو في النسخة الحالية من كوبا أمريكا، بعدما تم إلغاء 4 أهداف استقبلها الفريق خلال دور المجموعات بعد الرجوع للإعادة التليفزيونية.

ولم يدر رولدان إلا لقاء واحدا خلال مرحلة المجموعات كان في الجولة الأولى بين فنزويلا وبيرو، والذي ألغى خلاله هدفين لبيرو.

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