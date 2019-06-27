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رياضة

جوارديولا يصف ديفيد سيلفا بالأسطورة

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
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وصف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعبه ديفيد سيلفا بأنه أسطورة في كرة القدم الأوروبية، متمنيا أن يحقق ناديه موسما ناجحا جديدا قبل أن يغادر لاعب الوسط الإسباني صفوف السيتي.

وقال سيلفا إنه سيترك سيتي بنهاية الموسم المقبل (2019-2020) ليختتم مسيرة رائعة تمتد لـ10 سنوات، منذ انضمامه للفريق السماوي في 2010 قادما من فالنسيا.

وقال الإسباني جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يجب أن نستمتع به في العام الذي سيرحل فيه".

وأضاف: "يبقى واحدا من الأساطير ليس فقط في إسبانيا بل في الكرة الأوروبية بشكل عام".

وتابع: "لعب خلال 10 سنوات في مانشستر، وليس سهلا تقديم هذا الأداء في الدوري الإنجليزي لكنه قام بعمل مذهل".

وأتم: "سيلفا ساعدني بشكل شخصي وساعدنا لسنوات طويلة، سنحظى بعام آخر معه وأتمنى أن نقضي عاما جيدا".

ولعب سيلفا، الذي خاض 396 مباراة مع سيتي بجميع المسابقات وسجل 71 هدفا، دورا بارزا في التتويج بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

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