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اقتصاد

الفائض التجاري لقطر ينخفض 9% خلال مايو

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال مايو الماضي بنسبة 8.9% على أساس سنوي، وذلك حسب بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وسجل الفائض التجاري لقطر في الشهر الماضي 13.56 مليار ريال (3.77 مليار دولار)، مقابل 14.88 مليار ريال (4.14 مليار دولار) في مايو 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري لقطر 3.5%، عن مستوياته في أبريل السابق البالغة 13.10 مليار ريال، بدعم نمو الصادرات 2.9 بالمائة، وارتفاع الواردات 2.1%.

وضغط على الفائض التجاري لقطر على أساس سنوي، انخفاض الصادرات في مايو الماضي 8.4% عند 22.76 مليار ريال، مقابل 24.84 مليار ريال في الشهر المناظر من العام السابق.

وأشار البيان إلى أن صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" انخفضت 6.2% إلى 13.6 مليار ريال، وتراجعت صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 29.5% عند 1.7 مليار ريال، بينما ارتفعت "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 1.1% مسجلة 4.1 مليار ريال.

وبشأن الواردات القطرية خلال مايو الماضي، فقد تراجعت بنسبة 7.6% عند 9.19 مليار ريال، مقارنة بـ9.96 مليار ريال في نفس الشهر من 2018.

وجاءت مجموعة" السيارات المصممة لنقل الأشخاص " على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.3 مليار ريال، وأجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنفس القيمة، ثم مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بـ0.2 مليار ريال.

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