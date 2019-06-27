تيتي يخشى شبح ركلات الترجيح أمام باراجواي في كوبا أمريكا

اعترف تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أنه يخشى اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية في مواجهة باراجواي بربع نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث يرى أن هذه الطريقة لتحديد الفائز غير عادلة على الإطلاق.



وودعت البرازيل كوبا أمريكا 2011 و2015 من ربع النهائي بالخسارة بركلات الترجيح، والمفارقة أن المرتين كانتا أمام باراجواي.



وقال تيتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء باراجواي: "لا أشعر بالراحة مطلقًا عند اللجوء لركلات الترجيح، ولن أغير رأيي مطلقًا فيما يخص هذا الشأن".



وأضاف: "ركلات الجزاء غير عادلة، أن تحدد ركلات الجزاء النجاح والفشل هو أمر غير عادل، لا أعرف كيف يمكننا إيجاد شيء بديل".



وحذر تيتي من خطورة منتخب باراجواي: "هم فريق قوي بدنيًا، يسجلون الكثير من الأهداف ويجب أن نبذل جهدا كبيرا لنعرف كيف نهاجمهم".



وعن احتمالية لجوء باراجواي للعنف لإيقاف مواهب السامبا رد: "الأخطاء جزء من اللعبة ويجب أن نعي ذلك، ولدينا الحكام وتقنية الفيديو، وإذا ما احتُسب عدد كبير من الأخطاء فيتوجب علينا التعامل معها".



من جانبه، قال كليبر تشافير، مساعد تيتي: "لقد تدربنا على ركلات الترجيح بالفعل اليوم وسنتحدث مع اللاعبين عن كيفية التعامل معها".