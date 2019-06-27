محادثات فلسطينية ودول "الافتا" لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن انطلاق محادثات مشتركة مع دول منطقة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا)، والتي تضم كلا من (سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين) لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين عام 1998 لتسهل عملية التجارة.



وقال العسيلي: "نسعى الى ازالة المعيقات التي تحد من تعظيم صادرتنا تجاه اسواق دول "الافتا"، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، وبما يعزز من مساعينا في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال بحثًا عن بدائل وخيارات متنوعة لصالح اقتصادنا.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وحولتهما الى مركز تابع لها في المدينة، للتحقيق معهما.



وشملت الاعتقالات الشاب طارق فراس مصطفى رغم الإفراج عنه يوم امس من المحكمة، والشاب محمود محيي أبو سنينة.



ومدد الاحتلال اعتقال الفتى همام الحسيني من حي الشيخ جراح حتى الثاني من الشهر المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله قبل يومين، ويجري التحقيق معه في زنازين معتقل "المسكوبية"، غرب القدس المحتلة.