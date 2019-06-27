فلسطين توقع مذكرة تفاهم قضائية مع الأردن

وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس النيابات الأردنية القاضي محمد سعيد الشريدة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مجال التعاون الدولي فيما بين الجانبين.



جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس وموافقة مجلس الوزراء عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2019، بهدف تنظيم أوجه التعاون من حيث تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات، وتعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين.



يشار الى أن توقيع الاتفاقية، جاء خلال زيارة عمل رسمية قام بها النائب العام أكرم الخطيب للمملكة الأردنية الهاشمية، أجرى خلالها محادثات رسمية لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات، رافقه فيها رئيس إدارة التخطيط والسياسات رئيس النيابة العامة ياسر حماد، ورئيس نيابة رام الله نشأت عيوش.



وأعرب المستشار أكرم الخطيب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة الأردنية، والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، وتنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة، مشددا على ضرورة الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين الطرفين.