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عالم

رئيس البرازيل: سنعاقب المسؤول عن تهريب كوكايين على متن طائرة عسكرية

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ما تم من تهريب كوكايين على متن طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية في طريقها لليابان بأنه أمر "غير مقبول"، ونفى أن يكون لهذا الأمر أي صلة بفريقه الذي كان في طريقه لطوكيو لحضور فعاليات قمة مجموعة العشرين "جي 20".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بولسونارو كتب على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء " أطالب بتوقيع عقوبة فورية وصارمة بحق الشخص المسؤول عن المادة المخدرة التي تم العثور عليها على متن الطائرة العسكرية".

وأضاف" نحن لن نتهاون مع مثل هذا العدم احترام لبلادنا".

ويذكر أنه خلال توقف للطائرة في إشبيلة، عثرت الشرطة الإسبانية على 39 كيلوجراما من الكوكايين في حقيبة أحد أفراد الفريق التابع لبولسونارو، الذي كان في طريقه لليابان لحضور قمة جي 20، بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية.

وتمثل هذه الواقعة مصدر إحراج لبولسونارو، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتطبيق القانون والنظام، خاصة فيما يتعلق بمكافحة عصابات تهريب المخدرات.

وقد رفض بولسونارو الإجابة على أسئلة تتعلق بالقبض على أحد أفراد طاقم الطائرة. وقال المتحدث الرئاسي اوتافيو سانتانا دو ريجو باروس للصحفيين إن الرئيس البرازيلي طالب بتقديم توضيح في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الشرطة العسكرية تحقق في الواقعة.

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