انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس حول القدس في جنيف

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن انطلاق المؤتمر الدولي السادس بشأن القدس في جنيف، الذي تنظمه بشكل مشترك اللجنة المعنية بممارسة شعبنا حقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، وبالشراكة والتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الكنائس العالمي، وتتواصل جلساته على مدار يومين.



وقال منصور في تصريحات صحفية، إن إرادة المجتمع الدولي التي عقدت اجتماع الدول المانحة لحشد الدعم لوكالة "الأونروا" في نيويورك، وبحضور رفيع المستوى من قبل عدد كبير من السفراء بالتزامن مع موعد انعقاد "ورشة البحرين" بعث برسالة سياسية في غاية الاهمية للرد على الولايات المتحدة الأميركية التي قطعت الاموال عن الوكالة وعن مستشفيات القدس، والضفة، وغزة.