البيت الأبيض: بوتين يجرى اجتماعًا مع نظيره اليابانى السبت

قال متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيجري محادثات تجارية مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في أوساكا باليابان في الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش) صباح يوم السبت.



يهدف الاجتماع الثنائي لمنع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات سلع استهلاكية وغيرها من الصين، ومن المرجح أن يكون الحدث الأكثر متابعة خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان.



وقال المتحدث هوجان جيدلي للصحفيين المسافرين برفقة ترامب إن الرئيس، المعروف بميله لإبرام الاتفاقات الثنائية بدلا من المناقشات متعددة الأطراف، سيعقد تسعة اجتماعات ثنائية خلال زيارته لليابان بما في ذلك الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثانية بعد ظهر غد الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش).