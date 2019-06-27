"كوفبك" الكويتية تحقق اكتشافًا للغاز في ماليزيا

قالت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك" اليوم الخميس، إنها حققت اكتشافا مهما للغاز في منطقة الامتياز "إس. كيه 410 بي" في ماليزيا.



وذكرت الشركة في بيان، أن منطقة الامتياز تقع في المياه الضحلة، على مسافة نحو 90 كيلومتر قبالة ساحل ساراواك.



حققت الاكتشاف شركة كوفبك ماليزيا، المملوكة بالكامل للشركة الكويتية، والتي تحوز حصة عاملة نسبتها 42.5 بالمائة بموجب عقد لتقاسم الإنتاج مع بتروناس كاريجالي وبي. تي. تي. إي. بي إتش. كيه أوفشور.



يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط خارج الكويت.



وتقوم الشركة بعمليات التنقيب والإنتاج في حقول النفط والغاز الطبيعي في عدد من الدول يمكن تقسيمها إلى أربع مناطق رئيسية وهي: إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وأستراليا.