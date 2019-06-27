زيادة أسعار المواد الغذائية في اليونان عن بقية الاتحاد الأوروبي

ذكر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" لعام 2018، أن الغذاء في اليونان أغلى بنسبة 5% عن متوسط الأسعار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.



وأوضح المكتب في التقرير، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن متوسط الدخل المتاح للأسر اليونانية انخفض خلال سنوات الأزمة الاقتصادية، ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض في القوة الشرائية لم يكن فقط بسبب الانكماش المالي، ولكنه كان بسبب سلسلة من الضرائب والرسوم المفروضة على المنتجات في اليونان، بما في ذلك المواد الغذائية، حيث كانت الدولة اليونانية تسعى لزيادة إيراداتها.



وموازنة 2019 هي الأولى منذ خروج اليونان في أغسطس الماضي من وصاية دائنيها الصارمة وانتهاء برنامج إصلاح اقتصادها الذي اتسم بتقشف كبير.



وتنصّ الموازنة على نمو نسبته 2.5 % عام 2019 في مقابل 2.1 % خلال العام الحالي، واستأنف الاقتصاد اليوناني نموه عام 2017 عند 1.5 %، بعد 9 سنوات من انكماش غير مسبوق نجم عن أزمة الدين والتقشف الصارم الذي فرضه دائنوه الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.



وارتفع الدين العام خلال العام الحالي إلى 335 بليون يورو، أي 180.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 176.1 % عام 2017، لكن يتوقع أن يتراجع إلى 167.8 % عام 2019.