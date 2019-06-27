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فن

"مهرجان طرابلس للأفلام" يمنح جائزة التوزيع للمخرج يحيي مراد

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:10 ص
المخرج يحيي مراد
المخرج يحيي مراد
دعاء عبد المقصود
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منحت شركة MAD Solutions جائزة التوزيع في العالم العربي لمشروع فيلم Celebrating Life and Madness للمخرج يحيي مراد والمنتج نور شمّاع، وذلك ضمن فعاليات مهرجان طرابلس للأفلام، ويعد المشروع هو أول فيلم روائي طويل لمخرجه، وتضمن الجائزة قيام MAD بتولي مهام التوزيع والترويج للفيلم الفائز في العالم العربي.

وتدور أحداث فيلم Celebrating Life and Madness حول فنان وباحث لديه تساؤلات حول الهوية والذاكرة، يضعه القدر في طريق شخص مصاب بمرض الزهايمر، وهو الأمر الذي يثير اهتمامه أكثر؛ وعندما يتشارك الاثنان بعض التجارب الاستثنائية سويًا، يحين وقت التحرر من الزمان والمكان وتأثير الذاكرة نفسها.

Celebrating Life and Madness هو أول أفلام المخرج يحيى مراد الروائية الطويلة، وكانت آخر أعماله هي الفيلم الوثائقي سوق الأحد: طرابلس الذي فاز بجائزة الزيتون الذهبي لأفضل فيلم مستقل من مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي، كما عُرض في العديد من المهرجانات منها مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، ومهرجان كليرمونت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية.

يحيي مراد مخرج ومصور سينمائي لبناني مُقيم في طرابلس، لبنان. شارك في عدد من المهرجانات وورش العمل الإقليمية والدولية بفيلمه القصير انتماء: طرابلس. منذ تخرجه في عام 2015، كان يعمل على مجموعة من المشاريع الشخصية والمهنية من بينها أفلام وثائقية تجريبية قصيرة، وإعلانات تجارية ومقاطع فيديو موسيقية وحفلات زفاف. يسعى يحيي في أعماله إلى استخدام لغة بصرية تعكس أرواح الناس والأماكن التي يقوم بتصويرها. وعلى الرغم تنوع المشاريع، فهو يعمل دائمًا على إضافة لمسته الخاصة وتوقيعه على مشاريعه.

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