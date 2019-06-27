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اقتصاد

الثلاثاء.. فتح سوق الصفقات لعرض الشراء الإجباري لأسهم جلوبال تيلكوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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كشفت إدارة البورصة، عن فتح الباب لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بى في، على نحو 1997 مليار سهم من شركة جلوبال تيلكوم القابضة، بداية من جلسة الثلاثاء 2 يوليو المقبل وحتى يوم 6 أغسطس المقبل.

وأوضحت البورصة منذ قليل، أنه سيتم عرض الشراء الإجباري على ما يمثل 42.31% من أسهم جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 5.08 جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم التنفيذ في البورصة خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بي. فى الخاص بشراء 1.997 مليار سهم، تمثل نسبة 42.31 بالمائة من أسهم رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة.

وأضافت أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة "OPR" خلال الفترة المذكورة، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

ونوهت على شركات السمسرة بعدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وقالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، أمس، إنها ابرمت اتفاقية تسوية مع مصلحة الضرائب المصرية لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة والشركات التابعة والبالغة 136 مليون دولار (ما يعادل نحو 2.3 مليار جنيه).

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