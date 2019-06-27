ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب خلاف أسري في دمياط

تمكنت مباحث دمياط من ضبط شخص قام بقتل زوجته لخلافات أسرية، إذ تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط العثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه نهر النيل أمام قرية شرباص دائرة المركز.



بناء على البلاغ جرى تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل سن 36 - مُقيمة بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوجها -عامل خردة سن 28 - مُقيم بذات العنوان).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بالتعدي عليها مما أودى بحياتها، واستولى على متعلقاتها (هاتف محمول - 3 فيزا كارت - حذاء - أوراق منزلها)، ثم قام بنقل جثتها بالدراجة النارية خاصته (تروسيكل)، وقام بإلقائها بالنيل بمكان العثور، وأرشد عن التروسيكل ومتعلقاتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.