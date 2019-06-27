تفاصيل عودة الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو

تلقى الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو عرضًا من شركة "سينرجي فيلمز" لتقديم جزء ثان من فيلم "الحرب العالمية التالتة" للمخرج أحمد الجندي، والذي أنتج الجزء الأول منه عام 2014.



ويبحث الثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي إمكانية تقديم جزء ثان بعد مرور 5 سنوات على عرض الفيلم من حيث الحبكة الدرامية خاصة وأنه لا يوجد سيناريو مكتوب حتى الآن لتنفيذه وكشفت مصادر من داخل الشركة أن الثلاثي أبدوا موافقتهم المبدئية على العرض، ولكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الآن.



وشارك في بطولة "الحرب العالمية التالتة" أحمد فتحي وإنعام سالوسة وعلاء مرسي ومحمد علي رزق وبيومي فؤاد.



على جانب اخر يواصل شيكو وهشام ماجد تصوير مسلسلهما الجديد "اللعبة"، والذي خرج من سباق دراما رمضان الماضي لأسباب تسويقية.

