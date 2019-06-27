"إيجاس" تنهى المسح السيزمى بغرب المتوسط تمهيدًا لمزايدة عالمية

كشف مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أنه تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي ثنائي الأبعاد بإجمالي طولي 21776 كيلومتر بمنطقة غرب البحر المتوسط، والذي يعتبر إحدى مراحل المسح السيزمي الإقليمي بغرب المتوسط.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جارٍ حاليا معالجة البيانات السيزمية والتفسيرات الجيولوجية والجيوفيزيقية؛ تمهيدا للإعداد لطرح العديد من القطاعات المفتوحة بغرب المتوسط بالمزايدة العالمية الجديدة لإيجاس.



وأوضح المصدر، أن المزايدة العالمية الجديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الأنشطة الاستكشافية من مسح سيزمي وحفر آبار، مما يؤدى لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة بتلك القطاعات لإضافة احتياطيات جديدة لتدعيم احتياطيات الغاز.



وأشار، إلى أنه تم حفر بئر استكشافية بالبحر المتوسط "شرق سوان-1"، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسح سيزمى ثلاثي الأبعاد بمساحة نحو 273 كيلومربعًا لشركة "سى دراجون" الكندية بمنطقة التزام جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل.