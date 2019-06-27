أقمار صناعية لرصد زراعات الأرز المخالفة

أكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، اليوم الخميس، أنه يجري التنسيق مع وزارة الري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية، ووفقا لاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.



وأكد وزيرا الري والزراعة، حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها ومن خلال الأقمار الصناعية، والتعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبي على باقي المحاصيل الصيفية، لافتين إلى أن التنسيق الدائم بين الوزارتين نتج عنه انخفاض في أسعار الأرز وتوافر المحصول في الأسواق المصرية.



