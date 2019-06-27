عرض "الصوت والضوء" باللغة الصينية بدءًا من أكتوبر المقبل

صرح سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء أنه مع بداية الموسم السياحي الشتوى في أول أكتوبر القادم سيتم إطلاق أول عروض للصوت والضوء باللغة الصينية بمناطق إدفو وفيلة وأبوسمبل لتصبح كافة مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغه الصينية، يأتى هذا في إطار دعم زيارات ومجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الصين واهتمامه بتنشيط السياحة المصرية والتي جعلت مصر واحدة من أفضل 5 وجهات إفريقية بالنسبة للسائحين الصينيين.



أشار سعد فى تصريحات صحفية إلى أن هناك أكثر من مرحلة لإدخال لغة جديدة لعروض الصوت والضوء وإخراجها بشكل يليق بعظمة المكان وتاريخه، منها مرحلة ترجمة النص إلى اللغة الصينية الشعرية بزمن جمل مماثل للغة الانجليزية بنفس معنى النص الأصلى ليتقبلها النظام الإلكتروني لتشغيل العرض ثم مرحلة اختيار الممثلين الذين يستطيعون عمل الأداء التمثيلي بنفس مستوى الأداء والانفعال الموجود في اللغات الأخرى بطبقات صوت موازية للغات الأخرى لكل دور وأداء، ثم تأتي مرحلة التسجيل وباقي المراحل الفنية والتقنية للمونتاج وترتيب الجمل لتتناسب مع النص الاصلي ثم ادخال التسجيلات على الكمبيوتر الرئيسي لكل عرض وهي المرحلة التى يقوم بها الخبير الهولندي العالمي وهو من الخبراء القلائل في التعامل مع أنظمة الصوت والضوء في العالم.



وقد تم التسجيل في العاصمة الصينية بكين فى مدينة الإنتاج الإعلامى فى استديوهات يونيفرسال العالمية بالاستعانة بأكبر نجوم السينما والإذاعه الصينية كما ذكرنا مسبقا حتى لا تقل العروض الصينية إبهارا عن عروض الصوت والضوء بباقي اللغات والتي تم تسجيلها في الماضي بمشاركة كبار النجوم العالميين مثل أنطونى كوين – اليزابيث تايلور – عمر الشريف- سير لورانس أوليفيه..



وأضاف سعد أن الشركة المالكة لاستديو التسجيل قد منحتنا تسجيل العرض الخاص بمنطقة إدفو مجانا وبدون أي تكلفة إضافية كمساهمة فى دعم السياحة فى مدينة ادفو.



جدير بالذكر انه قد تم ادخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى الهرم والكرنك مع بداية هذا العام كإحدى اللغات الأساسية التى يقدم بها العرض بالتعاون مع المركز الثقافي.