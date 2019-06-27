الجمعية المصرية للأدب المقارن تجدد الثقة في علاء عبد الهادي رئيسًا

انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية المصرية للأدب المقارن في أول يونيو 2019، وذلك لمناقشة عدة أمور كانت مدرجة على جدول اجتماعها؛ حيث تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأحد عشر بناءً على قرار الجمعية غير العادية السابقة لها بزيادة عدد أعضاء الجمعية من سبعة أعضاء إلى أحد عشر عضوًا.



وفي اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد الجمعية العمومية جدَّد أعضاء مجلس الإدارة الجديد ثقتهم في الناقد الكبيرالدكتور علاء عبد الهادي رئيسًا للجمعية، وتم انتخاب الدكتورة مكارم الغمري نائبًا للرئيس، وتولى كل من الدكتورة فاطمة خليل منصب الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد محمد عليوة منصب أمين الصندوق، وضم مجلس الإدارة الجديد الدكتورة أحلام عثمان، والدكتورة نجلاء أبو عجاج، والدكتورة رشا صالح، والدكتور حاتم ربيع، والدكتور جهاد محمود، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، والدكتورة سحر سامي.

وبذلك يضم مجلس الإدارة الجديد متخصصين ودارسين للغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، واليونانية، والإسبانية، والفارسية، والإيطالية، والمجرية.



وقد ناقش المجلس رؤية الجمعية للنشاط الثقافي في الفترة المقبلة، وما يتعلق بمؤتمرها السنوي، ومجلتها المحكّمة، وكُلّف الأعضاء بمتابعة النشاط الثقافي ووضع خطة مستقبلية تضع الأدب المقارن ونظرياته الحديثة في متناول كل المهتمين والباحثين، مع التجهيز لمجموعة من الدورات التأسيسية في الأدب المقارن، تعلن الجمعية قريبًا عن مواعيد بدءها، فضلا عن الندوات المتخصصة التي ستعقدها الجمعية شهريًّا.