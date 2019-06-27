عودة الحركة لطبيعتها بميدان العتبة بعد فتح شارع الأزهر

عادت حركة المرور منذ قليل الحركة إلى طبيعتها في الشوارع المؤدية لميدان العتبة، بعدما فتحت قوات الأمن الطريق للمارة والسيارات في شارع الأزهر.



كانت قوات الأمن أغلقت الطريق صباح اليوم، للسيطرة على الحريق الذي شب في أحد المحلات التجارية بسوق العتبة القديم، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.



وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وقال مصدر أمنى إن الحريق التهم عدد من الباكيات ولم يسفر عن وقوع أى ضحايا أو مصابين وأن رجال الحماية المدنية تمكنوا من إخمادها ويقومون بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.