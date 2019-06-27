ارتفاع كبير لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات اندفاع شرائي قوى على خلفية قرب تنفيذ صفقة جلوبال تيليكوم القابضة بعد إعلان التسوية الضريبية مع وزارة المالية.



قفز المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس 30" بنسبة 87. 0 % بما يعادل 122 نقطة ليصل إلى مستوى 14129 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الثانوى " اى جى اكس 70" بنسبة 22. 0 % بما يعادل 1.36 نقطة ليسجل مستوى 603.16 نقطة، وسط ارتفاع واضح فى قيم التعاملات التى سجلت خلال الدقائق الأولى نحو 100 مليون جنيه، بتداول حوالى 18.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 2000 صفقة شراء وبيع.