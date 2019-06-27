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عالم

سيول: ترامب وكيم تبادلا 12 رسالة خلال عام ونصف

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تبادل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 رسالة منذ بداية العام الماضي، وفق ما أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي الأربعاء، مؤكدًا أن كيم يبدو الأكثر مثابرة على المراسلة، بتوجيهه ثماني من تلك الرسائل.

وأعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن الشؤون بين الكوريتين، كيم يون-شول "منذ عام 2018، كتب الرئيس كيم 8 رسائل لترامب، وكتب الرئيس ترامب 4 رسائل لكيم".

وأضاف "أعتقد أن الزعيمين يدركان أهمية معاودة الحوار لأنهما يتبادلان الرسائل باستمرار".

ويأتي ذلك فيما تستعد سيول لاستقبال ترامب في عطلة نهاية الأسبوع بعد قمة مجموعة العشرين.

وجاءت تصريحات الوزير الكوري بعد ساعات من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن عن "محادثات في الكواليس" تجري بين واشنطن وبيونغ يانغ من أجل عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم.

وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد أن كيم تلقى من ترامب رسالة ذات محتوى "ممتاز".

وقبل أيام قال ترامب بدوره إنه تلقى رسالة "مذهلة" و"وودية جدا"، مضيفًا أنه سيواصل الوثوق بكوريا الشمالية رغم عدم تحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح النووي.

ويكثف الرئيس الكوري الجنوبي الجهود من أجل إعادة إطلاق عملية المفاوضات المتعثرة منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي في فبراير.
ولم يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق حول التدابير التي يتحتم على بيونغ يانغ اتخاذها لقاء تخفيف العقوبات الدولية عليها.

وبعد سنوات من التصعيد بسبب برامج بيونغ يانغ النووية والباليستية، عرفت شبه الجزيرة الكورية في عام 2018 انفراجًا استثنائيًا ترجم بعقد قمتين بين ترامب وكيم.

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