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مصر

إدراج 16 جامعة مصرية فى تصنيف "شنغهاى" للتخصصات 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:59 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن نتيجة تصنيف «شنغهاي» الصيني للتخصصات 2019 والتي أكدت إدراج 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا في 54 تخصص علمى عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أنه في مجال العلوم الطبيعية حصلت 3 جامعات مصرية على مراكز جيدة ضمن الـ 500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات، حيث حققت جامعة بني سويف المرتبة (201 – 300)، بينما حققت كل من جامعة القاهرة والمنصورة المراكز (401 – 500). كما شمل التصنيف 3 جامعات في مجال الفيزياء هى الجامعة البريطانية في مصر وجامعة الفيوم (301 – 400)، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (401 – 500).

ونوه التقرير إلى وجود 8 تخصصات في مجال الهندسة حيث حققت جامعة القاهرة المرتبة (201 -300) في الهندسة المدنية، وجاءت 3 جامعات هي عين شمس والإسكندرية والقاهرة المركز (401 – 500) في الهندسة الكيميائية، بينما انفردت جامعة سوهاج بهندسة علوم المواد (401 – 500)، وفازت كل من جامعة القاهرة بالمرتبة (301 – 400) وجامعة عين شمس بالمرتبة (401 – 500) في هندسة علوم الطاقة. كما فازت جامعة القاهرة منفردة في تخصص تكنولوجيا علوم الأغذية (201 – 300) وفي تخصص التكنولوجيا الحيوية (401 – 500). وفازت 5 جامعات في مجال الهندسة الكهربية الإلكترونية وهى جامعة الإسكندرية (301 – 400)، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية (401 - 500).

وفازت جامعتا القاهرة والمنوفية (201 – 300) في هندسة الاتصالات.

واستعرض التقرير 5 تخصصات في مجال العلوم الطبية أولها علوم الصيدلة والعلوم الصيدلانية حيث حصدت جامعة القاهرة المرتبة (101 – 150)، تليها جامعات عين شمس والأزهر والمنصورة (201 – 300)، وجامعتت الإسكندرية وبني سويف (301 – 400)، وجامعات أسيوط والمنيا وقناة السويس والزقازيق (401 – 500). وانفردت جامعتا الإسكندرية والقاهرة بتخصص التكنولوجيا الطبية (301 – 400). وأدرجت 4 جامعات هي عين شمس والقاهرة والمنصورة بالمراكز (201 – 300) في تخصص علوم الفم والأسنان. وانفردت جامعة القاهرة بتخصص الصحة العامة (101 – 150). وآخر هذه التخصصات هو الطب السريري حيث أدرجت 4 جامعات هي جامعة المنصورة (101 – 150)، وجامعتي القاهرة وقناة السويس (201 – 300)، وجامعة عين شمس (401 – 500).

وأضاف التقرير تخصصين في مجال علوم الحياة، حيث شغلت 8 جامعات ترتيبا متقدما في العلوم البيطرية، شملت جامعات المنصورة والزقازيق بالمرتبة (101 – 150)، وجامعات بنها والقاهرة وكفرالشيخ (151 – 200)، وجامعات الإسكندرية وأسيوط وبني سويف (201 – 250).

وأخيرًا انفردت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال العلوم الاجتماعية في تخصص العلوم السياسية وبترتيب (301 – 400).

وأضاف التقرير أن تصنيف "شنغهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2013-2017 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية. وتأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2013-2017 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2013-2017. ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2013-2017، وأخيرًا عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.

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