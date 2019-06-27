اليابان تلوح بوقف استثمارات شركاتها إذا غادرت بريطانيا الإتحاد

حذرت اليابان علنا اليوم الخميس، المرشحين اللذين يتنافسان على مقعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بأن الاستثمار الياباني قد يغادر البلاد إذا أخرجوا بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو بأن اليابان، أحد أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني، نشعر بقلق بالغ إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي للغاية على الشركات اليابانية في بريطانيا.



وأضاف كونو: إنه إذا كان هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فقد تضطر شركات السيارات إلى إجراء عمليات تفتيش جمركية مادية وأن عملياتها قد لا تكون قادرة على الاستمرار.