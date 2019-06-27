المعمل الجنائي يعاين موقع حريق سوق الخضار بالعتبة

انتقل فريق من المعمل الجنائي بالقاهرة، لمعاينة موقع حريق سوق الخضار بالعتبة؛ للوقوف على أسبابه.



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحريق التهم عدد من المحلات والبضائع دون معرفة السبب حتى الآن، ولم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو مصابين.



وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكي، ويجري رجال الحماية المدنية عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه إستراتيجي.