شرطة الاحتلال تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة الـ145

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ 145 على التوالي.



وأفاد عدد من أهالي القرية بأن الشرطة اقتحمت مساكنهم بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة.



وتلاحق السلطات الإسرائيلية سكان العراقيب الذين يرفضون المساومة على الأرض، وتهدم منازلهم وتحرث وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم؛ بحجة البناء دون تراخيص.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مدينة طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب عثمان عبدالمنعم محمود صوافطة بعد دهم منزل ذويه في المدينة.