اعتقال 65 شخصا على خلفية انقلاب إثيوبيا

اعتقلت الشرطة الإثيوبية اليوم، ما لايقل عن 56 شخصا من حزب أمهرة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في الإقليم.



كما كشف متحدث باسم مكتب أحمد أبيي رئيس الوزراء الإثيوبي أن أسامنيو تسيغ الجنرال العسكري المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومة أمهرة قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، على مشارف مدينة بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة، فيما شهدت إثيوبيا، الاثنين الماضي، يوم حداد وطني على ضحايا الانقلاب.



ولاحقت السلطات الإثيوبية في وقت سابق أسامنيو، بعد أن شكّل كتيبة إعدام في أمهرة اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر السبت، وأصابت حاكم المنطقة أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولًا كبيرًا ما لبث أن فارق الحياة.



كما أشارت السلطات إلى مقتل الجنرال سياري ميكونين رئيس هيئة الأركان من قبل حارسه الشخصي في منزله، فضلا عن مقتل جنرال متقاعد كان يقوم بزيارة لرئيس هيئة الأركان.