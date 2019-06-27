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عالم

مضيفات "إيفا إيروايز" التايوانية يتقدمن بمطالب لإنهاء الإضراب

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قدم أفراد الضيافة في شركة "إيفا إيروايز" التايوانية مطالب معدلة إلى وزارة العمل في تايوان لإنهاء إضرابهم المستمر منذ 8 أيام والذي أثر على حوالي 200 راكب.
وأجبر الإضراب الذي بدأ يوم الخميس الماضي الشركة على إلغاء أكثر من 1400 رحلة طيران من تايوان وإليها حتى 2 يوليو المقبل، على الأقل، وقد تضرر أكثر من 200 ألف راكب حتى الآن.

وقالت "لي ينج"، عضو نقابة المضيفات المشاركة في الإضراب، إن أكثر من 2300 موظف يشاركون في الإضراب.

وأضافت "لي بنج" في مؤتمر صحفي أقيم بمنطقة الإضراب خارج مقر رئاسة الشركة في مدينة "تاو يوان" شمالي "تايوان"، إن النقابة عدلت بعض مطالب الإضراب الأساسية على أمل "وجود استجابة مخلصة من جانب الإدارة".

كانت شركة "إيفا إير" أعلنت يوم الإثنين الماضي، بعد اجتماع للمساهمين، عزمها تعيين أكثر من 200 فرد ضيافة جديدة بينهم مضيفون رجال، لأول مرة وذلك على خلفية إضراب أطقم الضيافة الجوية.

وكان الإضراب حظي بدعم شعبي متزايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن تفاصيل ظروف العمل السيئة في الشركة.

وزار موقع الإضراب أعضاء برلمان ونقابيون وممثلو منظمات غير حكومية ومهنيون وآخرون لإعلان تضامنهم مع المضيفات.

وشكلت وزارة النقل في تايوان فريق عمل طوارئ من أجل التعامل مع تداعيات الإضراب.

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