ضاحي خلفان: قطر تحرك الدواعش في العالم

قال ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، اليوم الخميس عبر موقعه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في زمن قطر العاثر كتب عليها أن تشقى بكراهية جيرانها"، كما ندد خلفان بالسياسة التي تتبعها قطر ونظام الحمدين مؤكدًا أنه أشر الحكومات.



وأضاف خلفان، لم ير التاريخ العربي الحديث أشر من حكومة قطر، أسفي على قطر، شرها ضد الأمة.



وتابع: متى سيتم القبض على أمير داعش القطرية، مؤكدًا أن قطر هي التي تحرك الدواعش في العالم العربي من قلب العاصمة الدوحة.



يذكر أن قطر تمول الجماعات الإرهابية حول العالم، وهي من الأذرع السياسية والمالية للنظام الإيراني والميليشيات المسلحة في اليمن.