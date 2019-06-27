الأسهم الأوروبية ترتفع فى مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تفاؤل حذر بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.



ويتلقى المستثمرون رسالة مختلطة بشأن الوضع التجاري، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق التجاري مع الرئيسي الصيني شي جين بينغ أمر ممكن في اجتماع قمة العشرين المزمع عقده يومي الجمعة والسبت.



لكن دونالد ترامب حذر من استعداده لفرض تعريفات على كافة السلع الصينية المتبقية والتي تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار.



وفي بداية الجلسة، ارتفع قطاعي الموارد الأساسية والبنوك بأكثر من 1% فيما تراجعت أسهم شركات الأغذية والمشروبات بنحو 0.6%.



وبالنظر للوضع داخل المملكة المتحدة، فإن بوريس جونسون المرشح لخلافة تريزا ماي يرى أن فرص البريكست بدون صفقة هي مليون مقابل واحد رغم تكرار وعده بالتأكيد على الخروج بصفقة أو بدون مع حلول 31 أكتوبر.



في حين أن محافظ بنك إنجلترا مارك كارني حذر من المركزي البريطاني قد يخفض معدل الفائدة حال تنفيذ عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.



و ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.09% ليصل إلى 382.6 نقطة.



كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بشكل طفيف 0.06% ليصل إلى 7420.6 نقطة.



فيما شهد مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعًا بأكثر من 0.1% ليسجل 12245.3 نقطة وسجل مؤشر "كاك" الفرنسي صعودًا بنحو 0.08% ليرتفع إلى 5504.9 نقطة.



وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1366 دولار.