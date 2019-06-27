بدء صرف الدفعة الأولى من الكوبون النقدى لمساهمى "انكوليس"

قررت شركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، بدء توزيع الكوبون رقم 19 بواقع 2.50 جنيه للسهم الواحد سيتم صرفها على دفعتين، الأولى سيتم صرفها اعتبارا من اليوم الخميس 27062019 والتي تبلغ قيمته 1 جنيه، والثانية سيتم صرفها اعتبارا من 30092019 والتي تبلغ قيمتها 1.50 جنيه.



أعلنت شركة الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس (ICLE) عن اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق 25032019.



كانت الجمعية العامة العادية للشركة، قد اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31122018، وذلك إلى جانب مقترح توزيع الأرباح وذلك عبر توزيع مبلغ 50 مليون جنيه بواقع 2.5 جنيه لكل سهم على أن يتم التوزيع على دفعتين الأولى 40% بحد أقصى 30062019 والثانية 60% بحد أقصى 30092019.