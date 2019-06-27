كوريا الجنوبية: تراجع مبيعات المركبات التجارية المستوردة

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس تراجع مبيعات المركبات التجارية المستوردة التي تشمل الشاحنات والحافلات في كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق في ظل تراجع الطلب على خلفية تباطؤ الاقتصاد.



وبحسب بيانات اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية تراجع عدد المركبات التجارية الجديدة المستوردة التي تم تسجيلها في البلاد خلال مايو الماضي إلى 345 مركبة مقابل 358 مركبة في أبريل الماضي.



كما تراجعت مبيعات المركبات التجارية المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 11% إلى 1747 مركبة مقابل 1965 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



كان اتحاد مستوردي موزعي السيارات في كوريا الجنوبية قد بدأ في يناير الماضي إضافة لأرقام مبيعات الشاحنات القلابة التي تستخدم في نقل الرمال والأتربة وغيرها من مواد البناء غير المعبأة إلى مواقع التشييد إلى أرقام المركبات التجارية المستوردة.



وكان عدد المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية بدون حساب الشاحنات القلابة التي تم بيعها في كوريا خلال العام الماضي بلغ 4394 مركبة مقابل 4464 مركبة في 2017 بانخفاض نسبته 1.6% سنويا.



يذكر أن المركبات التجارية المستوردة تمثل حاليا نسبة كبيرة من مبيعات السوق المحلية، لكن لا توجد بيانات دقيقة بشأن حصتها السوقية.



وتسيطر 5 شركات كبرى على سوق المركبات التجارية في كوريا الجنوبية وهي "مان" و"مرسيدس بنز" الألمانيتان و"فولفو تراكس" و"سكانيا" السويديتان و"إيفكو" الإيطالية.