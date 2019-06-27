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عالم

خبير أمنى ألمانى يدعو إلى مكافحة غسل الأموال بحجم تريليونات

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصبح حجم غسل الأموال الذي يتم في إطار أنشطة إجرامية على مستوى العالم، يقدر بعدة تريليونات، وذلك وفقا لتقرير أعده القائمون على مؤتمر ميونخ الأمني في ألمانيا.

وقال فولفجانج إيشنجر، رئيس المؤتمر، إن هناك تقديرات بأن حجم هذه الأموال يتراوح بين 1.7 و4.2 تريليون دولار، مضيفا: "يستفيد إرهابيون ومجموعات مسلحة، بل ودول، من قدرة الأموال والبضائع والبيانات على التحرك بسهولة متزايدة عبر العالم".

وتابع إيشنجر في تصريحاته لمجموعة صحف RND الألمانية اليوم الخميس: "لقد أثرت العولمة على عالمنا، ولكنها جعلت قوى فاعلة شريرة أكثر قوة".

وشدد السفير الألماني السابق على ضرورة تعاون المجتمع الدولي، من أجل مواجهة هذه التدفقات المالية غير المشروعة، "وإلا أصبحنا مرة أخرى أمام مشكلة خارجة عن السيطرة".

ومن المقرر أن ينشر المؤتمر هذا التقرير على هامش قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، Ecowas، المقررة في نيجيريا غدا الجمعة.

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