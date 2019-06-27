الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى روسيا

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:22 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسي.

وكان الفريق أول محمد زكي قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسى سيرجي شويجو حيث أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا لاسيما فى المجال العسكري، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.

ومن جانبه أشاد وزير الدفاع الروسي بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بأهمية الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا للاستقرار في ظل هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها المنطقة، كما أعرب عن استعداد بلاده لترسيخ القدرات الدفاعية المصرية، ودعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

كما شارك الفريق أول محمد زكي في مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولى العسكرى الفني (الجيش - 2019)، والذى يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم ويعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية، حيث تفقد القائد العام أجنحة المنتدى مشيدًا بالمستوى التكنولوجى والتقنى المتقدم للأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2019

منذ حوالي 16 ساعة

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

السيطرة على حريق فى العتبة دون وقوع إصابات

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

ستوديو

مدرب المنتخب الأسبق: استبعاد وردة قرار صائب مليون في المائة

السيطرة على حريق بالسوق التجاري في العتبة (فيديو)

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

رياضة

روني يسجل هدفا خياليا في الدوري الأمريكي

الدوري الأميركي للمحترفين: جاسول باقٍ مع رابتورز

بنفيكا يتلقى عرضا من أتلتيكو مدريد لضم فيليكس

أتلتيكو مدريد يقترب من "رابع أغلى لاعب بالتاريخ"

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك