وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى روسيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسي.



وكان الفريق أول محمد زكي قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسى سيرجي شويجو حيث أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.



وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا لاسيما فى المجال العسكري، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.



ومن جانبه أشاد وزير الدفاع الروسي بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بأهمية الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا للاستقرار في ظل هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها المنطقة، كما أعرب عن استعداد بلاده لترسيخ القدرات الدفاعية المصرية، ودعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.



كما شارك الفريق أول محمد زكي في مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولى العسكرى الفني (الجيش - 2019)، والذى يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم ويعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية، حيث تفقد القائد العام أجنحة المنتدى مشيدًا بالمستوى التكنولوجى والتقنى المتقدم للأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.