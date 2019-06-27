قرغيزستان: تعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان مهم

قال الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف "إن تعزيز الحدود الطاجيكية-الأفغانية له أهمية كبيرة لضمان أمن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي".



وأضاف جينبيكوف - خلال اجتماع رؤساء المجالس الأمنية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، "أن قادة الجماعات الإرهابية يحاولون الآن تركيز قواتهم في شمال أفغانستان"، مؤكدا أن أفغانستان هي النقطة المحورية في تهدئة الوضع في المنطقة.



وشدد على أنه من الممكن مكافحة الإرهاب والتطرف بفعالية في مجال منظمة معاهدة الأمن الجماعي فقط من خلال الجهود المشتركة لجميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



الحرب الأهلية الطاجيكية هي حرب أهلية بدأت في 7 مايو 1992 في طاجيكستان عندما المجموعات العرقية من غارم ومنطقة غورنو باداخشان التي كانت ممثلة تمثيلا ناقصا في الحكومة.