الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر بحادث تصادم في أسيوط

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:13 ص
جريدة الدستور
طباعة
لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة مرعى التابعة لقرية المطيعة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام العزبة.

بالانتقال تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن مصرع "محمود.ح" 64 سنة، و"جلال.أ" 55 سنة موظف بالوحدة الصحية بقرقارص، وإصابة "محمود.خ" 32 سنة أمين شرطة، باشتباة كسر بالفك العلوى.

وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

منذ حوالي 11 ساعة

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية

منذ يوم

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ ساعة و 21 دقيقة

السيطرة على حريق فى العتبة دون وقوع إصابات

ads

الصور

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

image description

مباراة أوغندا وزيمباوى فى أمم إفريقيا

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

السيطرة على حريق فى العتبة دون وقوع إصابات

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

ستوديو

مدرب المنتخب الأسبق: استبعاد وردة قرار صائب مليون في المائة

السيطرة على حريق بالسوق التجاري في العتبة (فيديو)

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

رياضة

روني يسجل هدفا خياليا في الدوري الأمريكي

الدوري الأميركي للمحترفين: جاسول باقٍ مع رابتورز

بنفيكا يتلقى عرضا من أتلتيكو مدريد لضم فيليكس

أتلتيكو مدريد يقترب من "رابع أغلى لاعب بالتاريخ"

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك