مصرع شخصين وإصابة آخر بحادث تصادم في أسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بقرية المطيعة بمركز أسيوط.



تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة مرعى التابعة لقرية المطيعة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام العزبة.



بالانتقال تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن مصرع "محمود.ح" 64 سنة، و"جلال.أ" 55 سنة موظف بالوحدة الصحية بقرقارص، وإصابة "محمود.خ" 32 سنة أمين شرطة، باشتباة كسر بالفك العلوى.



وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.