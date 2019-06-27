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اقتصاد

أسعار الزجاج اليوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:08 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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سجل سعر الزجاج اليوم الخميس، في السوق المصري تبيانا وفقا لأنواعه، حيث بلغ سعر متر الزجاج مقطع بدون نقل أو تركيب من 200 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر زجاج سيكويت بين 600 إلى 900 جنيه، ويسمى أيضا باسم الزجاج العازل للأصوات المرتفعة الصاخبة.

وتبدأ أسعار متر الزجاج العادي من سعر 110 إلى 130 جنيها.

وتختلف أسعار الزجاج المسطح باختلاف سماكته التي تبدأ من سمك 3 ملي إلى سمك 12 ملي، ويستخدم الزجاج المسطح في صناعة الأبواب الخشبية والشبابيك، ويبدأ سعره من 100 إلى 150 جنيها.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.

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