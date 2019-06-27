الإحصاء: 16.6% زيادة فى التبادل التجارى مع دول العشرين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين، لتسجل 66.8 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل 57.2 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 16.6%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 13.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 12 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%، وارتفعت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين لتسجل 53.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 45.2 مليار دولار خـلال عـام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 17.4%.



وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.04 مليار دولار، يليها تركيا 2 مليار دولار، ثم أمريكا 1.7 مليـار دولار، ثـم السعـوديـة 1.4 مليار دولار، ثـم المملكـة المتحـدة 1.3 مليـار دولار، بينما جـاءت المكسيك في المرتبة الأخيرة 30.8 مليون دولار.



وجـاءت الصـين فـي مقـدمة دول مجمـوعــة العشـريــن مــن حيـث الواردات المصـريـة خـلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.4 مليار دولار، يليها السعودية 5.6 مليار دولار، ثم أمريكا 5.4 مليار دولار، ثم روسيا 4.8 مليار دولار، ثم ألمانيا 4.1 مليار دولار، بينما جاءت المكسيك في المرتبة الأخيرة 107.4 مليون دولار.





واحتلت المملكـة المتحـدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة العشرين الأعلى استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 222.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 115 مليون دولار ، ثم فرنسا 88.7 مليون دولار، بينما جاءت الهند في المرتبة الأخيرة 1.5 مليون دولار.