الدوري الأميركي للمحترفين: جاسول باقٍ مع رابتورز

قرر لاعب الارتكاز الاسباني مارك جاسول تفعيل العام الأخير من عقده مع فريقه الحالي تورونتو رابتورز والذي سيتقاضى بموجبه 25،6 مليون دولار، للبقاء ضمن صفوف بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعام إضافي، بحسب ما اعلن الفريق الكندي الأربعاء.



وانضم جاسول إلى رابتورز الموسم الماضي قادما من ممفيس غريزليز، وبلغ معدل تسجيله 9،4 نقاط و6،4 متابعات و3 تمريرات حاسمة و1،1 صدة في المباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" هذا الموسم.



وفي سن الـ 34 عاما، أحرز لاعب الارتكاز الفارع الطول (2،16 م) لقبه الأول في الدوري بعد 11 عاما قضاها في الملاعب الأميركية، علما أنه اختير افضل مدافع في عام 2013، كما شارك في مباراة "كل النجوم" ثلاث مرات.



وأحرز لقب بطولة العالم (2006) وبطولة اوروبا مرتين (2009 و2011) وميداليتين أولمبيتين فضيتين (2008 و2012) مع المنتخب الاسباني.