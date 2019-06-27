لبنان.. ضباط الجيش المتقاعدين يحتجون على خفض معاشاتهم

أحرق المئات من ضباط الجيش المتقاعدين الإطارات التي كانت تسد الطرق السريعة الرئيسية إلى العاصمة اللبنانية اليوم الخميس، للاحتجاج على تخفيضات رواتبهم التقاعدية كجزء من مشروع ميزانية 2019.



يناقش المشرعون ميزانية الدولة في البرلمان هذا الأسبوع بعد أن وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة عليها في الشهر الماضي، وهو اختبار حاسم لإرادة الحكومة في بدء الإصلاحات التي أرجأتها منذ سنوات والبدء في معالجة عبء الديون الهائل على البلاد.



تعتمد الميزانية الجديدة على حد كبير إلى خفض الرواتب والمعاشات بما في ذلك تخفيضات في فاتورة أجور القطاع العام.



وأحرق المحاربون اللبنانيون الإطارات، مما أدى إلى نشوب حرائق على الطريق السريع في الناعمة، جنوب بيروت، في وقت مبكر اليوم الخميس.



كما حمل المحاربون القدامى صورًا لضباط الجيش الذين قتلوا، والذين ستتأثر عائلاتهم أيضًا بالخفض الجديد.