مقتل 6 أشخاص في انفجار بمصنع وسط الصين

أعلنت سلطات مقاطعة خنان بوسط الصين مقتل 6 أشخاص في انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية تابع لشركة (شيومي) المحدودة للتكنولوجيا الحيوية.



وذكرت سلطات المقاطعة – في بيان اليوم الخميس - أن الانفجار وقع مساء أمس ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص في الموقع، فيما توفي شخص آخر في المستشفى، مشيرة إلى أن خمسة مصابين يتلقون العلاج الطبي في المستشفى، أحدهم حالته حرجة.



وأوضحت السلطات أن أسباب الحادث وملابساته غير معروفة، وأنه تم احتجاز رئيس الشركة للتحقيق معه.



شاومي هي شركة إلكترونيات صينية مقرها في بكين، تعمل في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. أنشأت الشركة في عام 2010، وبدأت ببيع أول إصداراتها في عام 2011.